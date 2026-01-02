Unfall mit Fahrerflucht im Erzgebirge

Annaberg
Zwischen Hermannsdorf und Elterlein musste der Fahrer eines Land Rover einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei prallte das Auto gegen einen Baum.
Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Donnerstag zwischen Hermannsdorf und Elterlein ereignet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 27-Jähriger mit seinem SUV Land Rover gegen 12.15 Uhr auf der Schlettauer Straße in Richtung Elterlein unterwegs, als ihm ein unbekannter Pkw offenbar mittig der Fahrbahn entgegenkam. Der 27-Jährige wich...
