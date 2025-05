Unfall: Straße im Erzgebirge drei Stunden lang gesperrt

Ein Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Thum und Auerbach am Samstagnachmittag beschäftigt die Polizei. Was bislang bekannt ist.

Ein Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Thum und Auerbach am Samstagnachmittag wird den Unfalldienst der Polizei die nächsten Tage beschäftigen. Was bislang bekannt ist: Ein Pkw Opel (Fahrer: 89) war in Richtung Auerbach unterwegs – ein Pkw BMW (Fahrerin: 46) in die Gegenrichtung. Warum die beiden Autos zusammenstießen, ist bislang...