MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter Telefon 03733 880 entgegen.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter Telefon 03733 880 entgegen. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter Telefon 03733 880 entgegen.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter Telefon 03733 880 entgegen. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Annaberg
Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht dunklen Honda
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Neudorf und Crottendorf sind ein Audi und ein BMW von einem entgegenkommenden Honda beschädigt worden. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am 25. Januar in Neudorf ereignet hat. Wie die Polizei jetzt mitteilte, waren gegen 18 Uhr ein Audi und ein BMW auf der Crottendorfer Straße (S 268) aus Richtung Neudorf in Richtung Crottendorf unterwegs. In einer Linkskurve kam dem Audi ein dunkler Honda entgegen, der sich teilweise...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
19.12.2025
1 min.
Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Lkw-Fahrer
Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer nimmt das Polizeirevier Annaberg entgegen.
Ein Dacia kollidiert auf der Neudorfer Straße in Crottendorf mit einem entgegenkommenden Lkw. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Lkw-Fahrer geben?
Holk Dohle
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
20.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Dunkles Auto streift Fußgängerin
Das Polizeirevier Annaberg ist unter der Telefonnummer 03733 880 erreichbar.
In Bärenstein kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine Frau wurde von einem Auto gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.
Holk Dohle
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel