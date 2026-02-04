Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht dunklen Honda

Annaberg
Zwischen Neudorf und Crottendorf sind ein Audi und ein BMW von einem entgegenkommenden Honda beschädigt worden. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter.
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am 25. Januar in Neudorf ereignet hat. Wie die Polizei jetzt mitteilte, waren gegen 18 Uhr ein Audi und ein BMW auf der Crottendorfer Straße (S 268) aus Richtung Neudorf in Richtung Crottendorf unterwegs. In einer Linkskurve kam dem Audi ein dunkler Honda entgegen, der sich teilweise...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.