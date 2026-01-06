MENÜ
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Ehrenfriedersdorf.
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Ehrenfriedersdorf. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Annaberg
Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein unbekanntes Fahrzeug richtete rund 1000 Euro Sachschaden an einem Hyundai Tucson in Ehrenfriedersdorf an. Der Verursacher flüchtete.

Ein Hyundai Tucson ist in Ehrenfriedersdorf auf der Steinbüschelstraße 29 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich bereits im vergangenen Jahr –zwischen Sonntag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, und Montag, 29. Dezember, 12.20 Uhr. Der Sachschaden beträgt...
