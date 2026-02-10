Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen

An der Gaststätte „Am Kalten Muff“ in Neundorf kollidierte ein VW mit einem entgegenkommenden Seat. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in Neundorf ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war ein schwarzer VW Golf gegen gegen 14.45 Uhr auf der S 222 aus Richtung Schönfeld in Richtung Falkenbach unterwegs. Auf Höhe der Gaststätte „Am Kalten Muff“ kollidierte ein entgegenkommender Seat mit...