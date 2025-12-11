Unfallflucht im Erzgebirge: Unbekannter Audi bedrängt Mopedfahrer

Ein Mopedfahrer hat sich in Elterlein von einem zu dicht auffahrenden Autofahrer bedroht gefühlt und kam zu Sturz. Die Polizei ermittelt. Welche Rolle spielt dabei ein grauer Audi mit Flöhaer Kennzeichen?

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist am Mittwochnachmittag in Elterlein von einem unbekannten Audi bedrängt worden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstagnachmittag in einer Pressemeldung mit. Was war passiert?