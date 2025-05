Unwetter im Erzgebirge: Windböe reißt Hausdach auf - Bäume fallen in Freileitungen

Ein starkes Gewitter mit teils heftigem Wind ist am Samstagabend auch über das Erzgebirge gezogen. Großen Schaden richtete das Unwetter in Steinbach an. Aber auch andernorts musste die Feuerwehr ausrücken.

Es sei alles ganz schnell gegangen. Es habe zwei-, dreimal geblitzt und gedonnert und plötzlich gab es einen Schlag, schildert Uwe Hunger. Als der Mann aus Steinbach anschließend vor die Haustür ging, sah er das Unglück. Bei seinem Nachbarn wurde eine Dachhälfte weggerissen. Es sei alles ganz schnell gegangen. Es habe zwei-, dreimal geblitzt und gedonnert und plötzlich gab es einen Schlag, schildert Uwe Hunger. Als der Mann aus Steinbach anschließend vor die Haustür ging, sah er das Unglück. Bei seinem Nachbarn wurde eine Dachhälfte weggerissen.