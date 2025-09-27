Urlaub im Erzgebirge: Was es in der Jugendherberge Neudorf Neues zu entdecken gibt

In den zurückliegenden zwei Jahren ist viel investiert worden in die Einrichtung. Und auch die Herbergsleitung ist neu. Am Sonntag stehen die Türen des Hauses offen.

Die Jugendherberge in Neudorf mit ihren 132 Betten ist gerade mit Blick auf den Winter ein „Goldschatz“ für Susan Graf. Sie ist die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Sachsen des Deutschen Jugendherbergswerkes und damit auch verantwortlich für die vier Jugendherbergen im Erzgebirgskreis. Aber auch im Sommer sei die... Die Jugendherberge in Neudorf mit ihren 132 Betten ist gerade mit Blick auf den Winter ein „Goldschatz“ für Susan Graf. Sie ist die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Sachsen des Deutschen Jugendherbergswerkes und damit auch verantwortlich für die vier Jugendherbergen im Erzgebirgskreis. Aber auch im Sommer sei die...