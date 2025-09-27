Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freuen sich auf viele Gäste zum Tag der offenen Tür am Sonntag in der Jugendherberge in Neudorf: Jens Zschocke, Andreas Ranck, Romy Fritzsche und Veronika Perankova (von links).
Freuen sich auf viele Gäste zum Tag der offenen Tür am Sonntag in der Jugendherberge in Neudorf: Jens Zschocke, Andreas Ranck, Romy Fritzsche und Veronika Perankova (von links). Bild: Sebastian Paul
Freuen sich auf viele Gäste zum Tag der offenen Tür am Sonntag in der Jugendherberge in Neudorf: Jens Zschocke, Andreas Ranck, Romy Fritzsche und Veronika Perankova (von links).
Freuen sich auf viele Gäste zum Tag der offenen Tür am Sonntag in der Jugendherberge in Neudorf: Jens Zschocke, Andreas Ranck, Romy Fritzsche und Veronika Perankova (von links). Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Urlaub im Erzgebirge: Was es in der Jugendherberge Neudorf Neues zu entdecken gibt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den zurückliegenden zwei Jahren ist viel investiert worden in die Einrichtung. Und auch die Herbergsleitung ist neu. Am Sonntag stehen die Türen des Hauses offen.

Die Jugendherberge in Neudorf mit ihren 132 Betten ist gerade mit Blick auf den Winter ein „Goldschatz“ für Susan Graf. Sie ist die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Sachsen des Deutschen Jugendherbergswerkes und damit auch verantwortlich für die vier Jugendherbergen im Erzgebirgskreis. Aber auch im Sommer sei die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wandertreffen im Erzgebirge: Übernachtung in Jugendherbergen auch ohne Mitgliedschaft möglich
Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Wandertreffen Eurorando im nächsten Jahr.
Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Treffen Eurorando im kommenden Jahr mit einer besonderen Aktion.
Babette Zaumseil
24.04.2025
4 min.
Familienurlaub mit kleinerem Geldbeutel im Erzgebirge? Eine neue Idee für eine alte Mühle
Gehören zum Team der Jugendherberge Neudorf: Hausmeister Jens Zschocke, Küchenchef Andreas Ranck, Hauswirtschafterin Veronika Perankova und Romy Fritzsche, Assistentin der Herbergsleitung (v. l.).
In den vier Jugendherbergen im Erzgebirgskreis sind die Nachwirkungen der Corona-Zeit noch spürbar. Doch nicht nur deshalb wird investiert. Es geht um eine Vorreiterrolle in Sachsen.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel