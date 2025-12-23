Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen

210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.

Die Verhandlungen zur Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg kommen die Stadt Oberwiesenthal um einiges teurer zu stehen als geplant. Aufgrund der Bedeutung und der Komplexität des Verkaufs der Gesellschafteranteile der kommunalen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) an die Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) hatte der Stadtrat im November... Die Verhandlungen zur Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg kommen die Stadt Oberwiesenthal um einiges teurer zu stehen als geplant. Aufgrund der Bedeutung und der Komplexität des Verkaufs der Gesellschafteranteile der kommunalen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) an die Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) hatte der Stadtrat im November...