Verkehrskontrolle im Erzgebirge: VW-Fahrer bedroht und beleidigt Polizisten

Nicht nur alkoholisiert, sondern auch aggressiv war ein 31-jähriger Auto-Fahrer, der am Dienstagabend bei einer Kontrolle in Königswalde aus dem Verkehr gezogen wurde. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, hielt eine Streife gegen 18.45 Uhr auf der Straße Marktsteig im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen VW....