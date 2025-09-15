Verlassenes Auto im Erzgebirge lockt Kriminelle an

Bereits seit Mitte Februar steht an der Hauptzufahrt zum Fichtelberggebiet ein silberfarbener Alfa Romeo. Nun gibt es weitere schlechte Nachrichten für den Besitzer.

Der verlassene Alfa Romeo an der B 95 in Hammerunterwiesenthal beschäftigt weiter Anwohner und Polizei. Der silberfarbene Kombi steht schon seit Mitte Februar an der Hauptzufahrt zur Fichtelbergregion, und nun sind offenbar auch Kriminelle auf den Wagen aufmerksam geworden. Der verlassene Alfa Romeo an der B 95 in Hammerunterwiesenthal beschäftigt weiter Anwohner und Polizei. Der silberfarbene Kombi steht schon seit Mitte Februar an der Hauptzufahrt zur Fichtelbergregion, und nun sind offenbar auch Kriminelle auf den Wagen aufmerksam geworden.