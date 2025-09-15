Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Alfa Romeo an der B 95 hat nun offenbar Kriminelle angelockt.
Der Alfa Romeo an der B 95 hat nun offenbar Kriminelle angelockt. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Verlassenes Auto im Erzgebirge lockt Kriminelle an
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits seit Mitte Februar steht an der Hauptzufahrt zum Fichtelberggebiet ein silberfarbener Alfa Romeo. Nun gibt es weitere schlechte Nachrichten für den Besitzer.

Der verlassene Alfa Romeo an der B 95 in Hammerunterwiesenthal beschäftigt weiter Anwohner und Polizei. Der silberfarbene Kombi steht schon seit Mitte Februar an der Hauptzufahrt zur Fichtelbergregion, und nun sind offenbar auch Kriminelle auf den Wagen aufmerksam geworden.
