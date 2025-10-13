Vermisste im Erzgebirge: das traurige Ende einer Suche

Ein DNA-Abgleich bringt nach fast acht Monaten Suche die traurige Gewissheit. Ein besonderer Fall kann nun abgeschlossen werden.

Gut zwei Wochen nach dem Fund einer Leiche im Thumer Ortsteil Herold ist die Polizei einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Bis zuletzt war die Identität unklar. Nach einem DNA-Abgleich steht nunmehr die Identität fest.