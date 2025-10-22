Verwunderung am Fichtelberg: Schnäppchenmarkt plötzlich leer

Nachdem sich „Penny“ 2021 zurückgezogen hatte, waren die Oberwiesenthaler froh, als vor knapp zwei Jahren ein neuer Markt in dem Gebäude eröffnete. Umso überraschter sind sie davon, was nun passierte.

Die Oberwiesenthaler haben nicht schlecht gestaunt: Ohne jede Ankündigung wurde jetzt der Groschen-Markt im früheren „Penny" plötzlich geschlossen und dann leer geräumt. Mit der Bitte um Aufklärung haben sich daraufhin Leser an die „Freie Presse" gewandt. Denn im Rathaus wisse auch keiner, was da los sei.