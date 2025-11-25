Von Bahnsignal an Grenzbrücke bis Erinnerungsstätte Günter-Ruh: Erzgebirger ausgezeichnet

In Würdigung hervorragenden Engagements wird der Verein Denkmalpflege Weipert mit dem Vereinspreis Annaberger Land 2025 ausgezeichnet. Das ist zugleich die 30. Ehrung dieses Formats seit 1996.

Ob die Sanierung des touristischen Kleinods Hubertusfelsen, der Erhalt des Gedenksteins für den Arzt der Armen Dr. Illner oder die Modernisierung des Ziffernblattes der Kirche in Neugeschrei: Diese Aktionen tragen die Handschrift der Akteure des Denkmalpflegevereins Weipert/Vejprty. Als deren Meisterstück gelten die Aktionen zur Restaurierung...