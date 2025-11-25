Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Von Bahnsignal an Grenzbrücke bis Erinnerungsstätte Günter-Ruh: Erzgebirger ausgezeichnet

Regionalmanager Andy Weinhold vom Preisstifter Annaberger Land fotografiert die ausgezeichneten Akteure des Denkmalpflegevereins Weipert.
Regionalmanager Andy Weinhold vom Preisstifter Annaberger Land fotografiert die ausgezeichneten Akteure des Denkmalpflegevereins Weipert. Bild: Christof Heyden
Ein Eisenbahnsignal erinnert am Bärensteiner Grenzübergang an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Ein Eisenbahnsignal erinnert am Bärensteiner Grenzübergang an die Grenzverbindung zu Vejprty. Bild: Christof Heyden
Vereinsvorsitzender Uwe Schulze mit Bärensteins Bürgermeister Silvio Wagner (links) und Regionalmanager Andy Weinhold (rechts) zur Ehrung.
Vereinsvorsitzender Uwe Schulze mit Bärensteins Bürgermeister Silvio Wagner (links) und Regionalmanager Andy Weinhold (rechts) zur Ehrung. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Von Bahnsignal an Grenzbrücke bis Erinnerungsstätte Günter-Ruh: Erzgebirger ausgezeichnet
Von Christof Heyden
In Würdigung hervorragenden Engagements wird der Verein Denkmalpflege Weipert mit dem Vereinspreis Annaberger Land 2025 ausgezeichnet. Das ist zugleich die 30. Ehrung dieses Formats seit 1996.

Ob die Sanierung des touristischen Kleinods Hubertusfelsen, der Erhalt des Gedenksteins für den Arzt der Armen Dr. Illner oder die Modernisierung des Ziffernblattes der Kirche in Neugeschrei: Diese Aktionen tragen die Handschrift der Akteure des Denkmalpflegevereins Weipert/Vejprty. Als deren Meisterstück gelten die Aktionen zur Restaurierung...
Das könnte Sie auch interessieren
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
08.11.2025
4 min.
Faschingshochburg im Erzgebirge feiert Jubiläum
Sigrid Schreiter, Yves Langhammer, Günter Köhler und Bernd Schlegel haben den Bärensteiner Karneval über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen geprägt.
Die Stunden sind gezählt: Am 11. November starten die Narren in die fünfte Jahreszeit. In Bärenstein wird eine Jubiläumsausgabe gefeiert. Gilt es doch, sieben Jahrzehnte Karneval zu feiern.
Christof Heyden
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel