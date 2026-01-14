MENÜ
Christiane Hemker und Matthias Schubert vom Landesamt für Archäologie.
Christiane Hemker und Matthias Schubert vom Landesamt für Archäologie. Bild: Frank Hommel/Archiv


Annaberg
Von den Anfängen des Zinnbergbaus im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Der Erzgebirgszweigverein Steinbach hat sich für einen Vortrag zwei Experten eingeladen. Sie berichten über ein deutsch-tschechisches Projekt.

Einem spannenden Kapitel der Bergbaugeschichte widmen sich am 7. Februar Dr. Matthias Schubert und Kryštof Derner auf Einladung des Erzgebirgszweigvereins Steinbach im Kulturhaus des Jöhstädter Ortsteils. Ab 16 Uhr berichten sie als Vertreter des Landesamts für Archäologie Sachsen und des Instituts für archäologische Denkmalpflege...
