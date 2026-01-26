Von der Polizei ertappt: Mann fährt mit Tempo 95 in Elterlein durch die 50er-Zone

Annaberg
Verkehrsüberwachung im Ortsteil Burgstädtel: Mehrere Hundert Fahrzeuge erfasst, 75 waren zu schnell unterwegs. Bei einigen gaben die Scheinwerfer Anlass zur Sorge.
Zahlreiche Verkehrsverstöße sind am Sonntag, 25. Januar, bei einer Kontrolle durch die Polizei im Elterleiner Ortsteil Burgstädtel entdeckt worden. Die Polizei registrierte 816 Fahrzeuge an der Tempo-Messstelle in Richtung Scheibenberg, 75 Fahrzeuge überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Tempo-50-Zone. Das schnellste Auto...
