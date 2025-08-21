Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Annaberg
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Von unseren Redakteuren
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.

Das vorletzte August-Wochenende steht bevor. Neben dem Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz locken viele andere Veranstaltungen im Erzgebirge. „Freie Presse“ hat einige Tipps zusammengestellt.
