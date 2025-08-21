Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los

Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.

Das vorletzte August-Wochenende steht bevor. Neben dem Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz locken viele andere Veranstaltungen im Erzgebirge. „Freie Presse" hat einige Tipps zusammengestellt.