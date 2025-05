Von Garagenflohmarkt bis Familienfest: Was das zweite Mai-Wochenende im Raum Annaberg bietet

Fast 70 Beteiligte wollen am Sonnabend beim Garagen- und Hofflohmarkt in Buchholz mitwirken. Das ist nur ein Tipp fürs Wochenende. Was noch los ist.

Das zweite Mai-Wochenende naht. „Freie Presse" hat Ausflugstipps in der Region Annaberg zusammengestellt. Die dürften Trödelfans genauso ansprechen wie Schallplatten-Liebhaber.