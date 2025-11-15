Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Von neuer Mensa bis zur Kinderküche: Stadt im Erzgebirge will Millionenbetrag in Grundschule investieren

Annaberg
Von neuer Mensa bis zur Kinderküche: Stadt im Erzgebirge will Millionenbetrag in Grundschule investieren
Von Annett Honscha
In Geyer werden umfangreiche Bauarbeiten in der Grundschule vorbereitet. Sie sollen 2026 starten. Was geplant ist.

Die Stadt Geyer will in den nächsten Jahren einen Millionenbetrag in die Grundschule investieren. Ziel ist laut Bürgermeister Dirk Trommer, im zweiten Halbjahr 2026 mit den Arbeiten zu starten. Die Stadt rechnet samt Zuschüssen mit einer Investition von rund 4,8 Millionen Euro.
