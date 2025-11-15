Von neuer Mensa bis zur Kinderküche: Stadt im Erzgebirge will Millionenbetrag in Grundschule investieren

In Geyer werden umfangreiche Bauarbeiten in der Grundschule vorbereitet. Sie sollen 2026 starten. Was geplant ist.

Die Stadt Geyer will in den nächsten Jahren einen Millionenbetrag in die Grundschule investieren. Ziel ist laut Bürgermeister Dirk Trommer, im zweiten Halbjahr 2026 mit den Arbeiten zu starten. Die Stadt rechnet samt Zuschüssen mit einer Investition von rund 4,8 Millionen Euro.