Von Schlager bis Rock‘n‘Roll: Das Wochenende im Erzgebirge lockt mit Musikvielfalt

Die Konzert-Kracher liefern am Wochenende Andreas Gabalier und Roland Kaiser in Schwarzenberg. Aber auch andernorts spielt die Musik – sogar in einem Planetarium.

Das Erzgebirge punktet am Wochenende mit Musikvielfalt. Ob Blasmusik oder Schlager, Boogie oder Rock'n'Roll – so ziemlich jeder Geschmack wird bedient. Das sind die Tipps von „Freie Presse".