Von Wasserski bis Gokart: Ausflugstipps für Erzgebirger unter einer Autostunde

Annaberg
Schon alles gesehen im Erzgebirgskreis? Tipps gefällig für einen Ausflug? „Freie Presse“-Reporter haben mal über den Tellerrand geschaut, Ziele – bis zu einer Stunde entfernt – zusammengetragen.
Für die Autofahrt von der Kreisstadt bis nach Seiffen ins Freilichtmuseum benötigen Sie gut eine Stunde – von Straßensperrungen und Umleitungen mal abgesehen. Bis nach Eibenstock in Wurzelrudis Erlebniswelt sind es knapp 50 Minuten. Was tun, wenn Sie der Meinung sind, im Erzgebirgskreis schon alles zu kennen? „Freie Presse“-Reporter aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.