Von wegen eingestaubt: Besucheransturm bei den Annaberger Klöppeltagen

Annaberg
Nach der traditionsreichen Veranstaltung zieht die Stadtverwaltung ein Fazit. Zugleich werden die diesjährigen Wettbewerbssieger bekannt gegeben. Eine Schwarzenbergerin wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.
Mit rund 20.000 aktiven Klöpplerinnen und Klöpplern zählt das Erzgebirge zu den wichtigsten Klöppelregionen Deutschlands. Wie lebendig und facettenreich diese Handarbeitstechnik noch heute ist, wurde auch am Wochenende zu den inzwischen 36. Annaberger Klöppeltagen wieder sichtbar, sagt Mandy Daxecker von der Stadtverwaltung. Am Dienstag zog...
