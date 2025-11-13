Von Weihnachtsflohmarkt bis Eisbahn: Ausflugstipps am Wochenende im Erzgebirge

Es ist wieder einiges los am Wochenende in der Region. In Stollberg ist ein Fernsehstar aus den „Erzgebirgskrimis“ zu Gast. In der Kreisstadt öffnet ein ehemaliges Modehaus seine Türen. Auch anderenorts wird Abwechslung geboten.

Noch keine Idee für einen Ausflug am Wochenende im Erzgebirge? „Freie Presse" gibt sechs Veranstaltungstipps.