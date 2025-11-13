Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Samstag wird Oberbürgermeister André Heinrich (links) die Marienberger Eisbahn eröffnen.
Am Samstag wird Oberbürgermeister André Heinrich (links) die Marienberger Eisbahn eröffnen. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Ein Weihnachtsflohmarkt findet am Sonnabend im „Erzhammer“ in Annaberg-Buchholz statt.
Ein Weihnachtsflohmarkt findet am Sonnabend im „Erzhammer“ in Annaberg-Buchholz statt. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Schauspielerin Teresa Weißbach (r.) hat die Geschichte „Das weiße Album“ von Diana Feuerbach als Hörbuch eingelesen. Nun ist eine Lesung im Bürgergarten in Stollberg geplant.
Schauspielerin Teresa Weißbach (r.) hat die Geschichte „Das weiße Album“ von Diana Feuerbach als Hörbuch eingelesen. Nun ist eine Lesung im Bürgergarten in Stollberg geplant. Bild: Beat Toniolo
Classic Brass gastiert am Samstagabend wieder in der Kirche Grünhain.
Classic Brass gastiert am Samstagabend wieder in der Kirche Grünhain. Bild: Ralf Hinz/Classic Brass
Jeden Mittwochabend probt Carola Kowal-Jurke mit den „GospelsingERZ“. Am Samstag steigt ein Konzert in Zschopau.
Jeden Mittwochabend probt Carola Kowal-Jurke mit den „GospelsingERZ“. Am Samstag steigt ein Konzert in Zschopau. Bild: Andreas Bauer
Annaberg
Von Weihnachtsflohmarkt bis Eisbahn: Ausflugstipps am Wochenende im Erzgebirge
Von unseren Redakteuren
Es ist wieder einiges los am Wochenende in der Region. In Stollberg ist ein Fernsehstar aus den „Erzgebirgskrimis“ zu Gast. In der Kreisstadt öffnet ein ehemaliges Modehaus seine Türen. Auch anderenorts wird Abwechslung geboten.

Noch keine Idee für einen Ausflug am Wochenende im Erzgebirge? „Freie Presse“ gibt sechs Veranstaltungstipps.
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
09.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Rockband-Auftritt, Bluesnacht, Kürbis-Schnitzen
Die Band Slowhand 2.0 aus Halle war bei der Annaberger Bluesnacht im vorigen Jahr dabei. Die nächste Auflage gibt es am Samstag in der Alten Brauerei.
Ob Bluesnacht, Rennfahrerstammtisch oder Renft-Konzert: Am Wochenende ist im Erzgebirge so einiges los. Wohin? „Freie Presse“ hat fünf Tipps parat.
unseren Redakteuren
11.11.2025
4 min.
Mehr als Erzgebirgskrimi: Warum Teresa Weißbach nach Stollberg kommt
Schauspielerin Teresa Weißbach stammt aus Stollberg. Nun gastiert sie für ein Projekt mit Autorin Diana Feuerbach im Bürgergarten.
Die Schauspielerin ist am Sonntag bei einer musikalischen Lesung im Bürgergarten zu erleben. Die „Freie Presse“ sprach mit ihr über „Das Weiße Album“, ihre Pläne, den Erzgebirgskrimi – und die Weihnachtszeit.
Michael Urbach
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel