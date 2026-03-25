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Ivonne Schröter vom Werbering Annaberg hat am Mittwochvormittag mit Unterstützung des Bauhofs den Osterbrunnen aufgebaut.
Ivonne Schröter vom Werbering Annaberg hat am Mittwochvormittag mit Unterstützung des Bauhofs den Osterbrunnen aufgebaut. Foto: Ronny Küttner
Ivonne Schröter vom Werbering Annaberg hat am Mittwochvormittag mit Unterstützung des Bauhofs den Osterbrunnen aufgebaut.
Ivonne Schröter vom Werbering Annaberg hat am Mittwochvormittag mit Unterstützung des Bauhofs den Osterbrunnen aufgebaut. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Vorfreude im Erzgebirge auf Ostern: 6000 Eier schmücken Brunnen auf Marktplatz
Redakteur
Von Patrick Herrl
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Nach der Premiere im vergangenen Jahr ziert seit Mittwoch wieder eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen in Annaberg-Buchholz. Warum es dennoch Unmut gibt.

„Eine Augenweide“, sagt eine Passantin im Vorbeigehen. Andere zücken ihre Handys und machen erste Schnappschüsse vom Osterbrunnen im Herzen der Kreisstadt. Nach der Premiere im vergangenen Jahr schmückt seit Mittwochvormittag wieder eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz. Damit soll nicht nur die...
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