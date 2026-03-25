Vorfreude im Erzgebirge auf Ostern: 6000 Eier schmücken Brunnen auf Marktplatz

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ziert seit Mittwoch wieder eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen in Annaberg-Buchholz. Warum es dennoch Unmut gibt.

„Eine Augenweide“, sagt eine Passantin im Vorbeigehen. Andere zücken ihre Handys und machen erste Schnappschüsse vom Osterbrunnen im Herzen der Kreisstadt. Nach der Premiere im vergangenen Jahr schmückt seit Mittwochvormittag wieder eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz. Damit soll nicht nur die...