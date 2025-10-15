Vorgeschmack auf Weihnachten im Erzgebirge: Die ersten Stollen fahren ins Bergwerk ein

Die ersten 252 von 555 limitierten Gößner-Stollen lagern seit Mittwoch im gleichnamigen Besucherbergwerk in Annaberg. Und wann startet der Verkauf?

Die Weihnachtszeit naht: Martin Hübner (Foto oben) von den Annaberger Backwaren hat am Mittwoch mit einem kleinen Team die ersten 252 von insgesamt 555 Stollen im Gößner eingelagert, dem Besucherbergwerk in Annaberg-Buchholz. Seit drei Jahren nutzt das Unternehmen diese Möglichkeit der Lagerung. Denn in reichlich 13 Metern Tiefe herrschen mit...