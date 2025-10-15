Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ronny Küttner/photoron
Annaberg
Vorgeschmack auf Weihnachten im Erzgebirge: Die ersten Stollen fahren ins Bergwerk ein
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ersten 252 von 555 limitierten Gößner-Stollen lagern seit Mittwoch im gleichnamigen Besucherbergwerk in Annaberg. Und wann startet der Verkauf?

Die Weihnachtszeit naht: Martin Hübner (Foto oben) von den Annaberger Backwaren hat am Mittwoch mit einem kleinen Team die ersten 252 von insgesamt 555 Stollen im Gößner eingelagert, dem Besucherbergwerk in Annaberg-Buchholz. Seit drei Jahren nutzt das Unternehmen diese Möglichkeit der Lagerung. Denn in reichlich 13 Metern Tiefe herrschen mit...
