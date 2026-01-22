VW-Fahrer bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

Annaberg
Verursacher des Unfalls am Donnerstagmorgen in Elterlein war ein Opel-Fahrer. Der 22-Jährige hatte 1,62 Promille.
Ein VW-Fahrer (34) ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Elterlein schwer verletzt worden. Zum Unfallhergang berichtet die Polizei, dass ein Opel-Fahrer (22) gegen 6 Uhr auf dem Markt auf den haltenden VW aufgefahren ist. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Scheibenberg und hielten an der Einmündung Schwarzenberger Straße. Am VW entstand...
