Der Unfallverursacher hatte 1,62 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Der Unfallverursacher hatte 1,62 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Annaberg
VW-Fahrer bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Verursacher des Unfalls am Donnerstagmorgen in Elterlein war ein Opel-Fahrer. Der 22-Jährige hatte 1,62 Promille.

Ein VW-Fahrer (34) ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Elterlein schwer verletzt worden. Zum Unfallhergang berichtet die Polizei, dass ein Opel-Fahrer (22) gegen 6 Uhr auf dem Markt auf den haltenden VW aufgefahren ist. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Scheibenberg und hielten an der Einmündung Schwarzenberger Straße. Am VW entstand...
