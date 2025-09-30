Wachsende Sorgen trotz sinkender Arbeitslosigkeit: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Erzgebirge

Annaberg
Zwar sind im September im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen ohne Job gewesen. Dennoch ist von der sonst üblichen Herbstbelebung wenig zu spüren. Das hat Gründe.
Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirge ist leicht rückläufig. Die Sorgen um die Wirtschaft in der Region werden jedoch nicht kleiner. „Die für den Monat September übliche Herbstbelebung verläuft eher schleppend und lässt weiter auf sich warten“, sagt die Annaberg-Buchholzer Arbeitsagenturleiterin Cordula Hartrampf-Hirschberg.
