Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Wachsende Sorgen trotz sinkender Arbeitslosigkeit: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Erzgebirge

Im September wurden im Erzgebirge erneut weniger Jobangebote gemeldet, sagt Arbeitsagenturleiterin Cordula Hartrampf-Hirschberg.
Im September wurden im Erzgebirge erneut weniger Jobangebote gemeldet, sagt Arbeitsagenturleiterin Cordula Hartrampf-Hirschberg. Bild: Ellen Liebner
Im September wurden im Erzgebirge erneut weniger Jobangebote gemeldet, sagt Arbeitsagenturleiterin Cordula Hartrampf-Hirschberg.
Im September wurden im Erzgebirge erneut weniger Jobangebote gemeldet, sagt Arbeitsagenturleiterin Cordula Hartrampf-Hirschberg. Bild: Ellen Liebner
Annaberg
Wachsende Sorgen trotz sinkender Arbeitslosigkeit: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwar sind im September im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen ohne Job gewesen. Dennoch ist von der sonst üblichen Herbstbelebung wenig zu spüren. Das hat Gründe.

Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirge ist leicht rückläufig. Die Sorgen um die Wirtschaft in der Region werden jedoch nicht kleiner. „Die für den Monat September übliche Herbstbelebung verläuft eher schleppend und lässt weiter auf sich warten“, sagt die Annaberg-Buchholzer Arbeitsagenturleiterin Cordula Hartrampf-Hirschberg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
1 min.
Jobmarkt ohne Schwung - Arbeitslosigkeit geht leicht zurück
Im September ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen leicht gesunken. (Archivbild)
Die Herbstbelebung am sächsischen Arbeitsmarkt ist bisher weitgehend ausgeblieben. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken. Doch der Schwung fehlt.
30.09.2025
2 min.
Dem sächsischen Arbeitsmarkt fehlt der Schwung
Im September ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen leicht gesunken. (Archivbild)
Die Arbeitslosigkeit ist in Sachsen im September leicht zurückgegangen. Von der üblichen Herbstbelebung kann aber laut Arbeitsagentur kaum eine Rede sein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel