Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Wandertreffen im Erzgebirge: Übernachtung in Jugendherbergen auch ohne Mitgliedschaft möglich

Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Wandertreffen Eurorando im nächsten Jahr.
Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Wandertreffen Eurorando im nächsten Jahr. Bild: H. Kaiser/dpa
Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Wandertreffen Eurorando im nächsten Jahr.
Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Wandertreffen Eurorando im nächsten Jahr. Bild: H. Kaiser/dpa
Annaberg
Wandertreffen im Erzgebirge: Übernachtung in Jugendherbergen auch ohne Mitgliedschaft möglich
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Treffen Eurorando im kommenden Jahr mit einer besonderen Aktion.

Im September 2026 wird die Region zwischen Fichtelberg und Keilberg Gastgeber des größten europäischen Wandertreffens Eurorando sein. Dabei werden Wanderbegeisterte aus Europa erwartet. Unterstützung erfährt die Veranstaltung vom Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH). Vom 15. September bis zum 5. Oktober 2026 sind demnach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:59 Uhr
3 min.
Was macht der denn hier? Berühmter Forensiker Mark Benecke auf Stippvisite in Chemnitz
Mark Benecke besuchte am Wochenende mehrfach das Heizhausfest in Chemnitz.
Der Kölner ist Mitglied der Satirepartei Die Partei, bekennender Bahnfahrer, Wissenschaftler, Autor und vieles mehr. Nun war er in Chemnitz. Was er in der Stadt getrieben hat.
Denise Märkisch
12.07.2025
3 min.
Größtes Wanderfestival Europas kommt 2026 ins Erzgebirge: Organisatoren hoffen auf Boom
Blick vom Fichtelberg auf den Keilberg. Die Gipfel sind Mittelpunkt des Eurorando.
Rund 7000 Besucher aus ganz Europa werden zum Wanderfestival Eurorando erwartet. Klar ist schon jetzt: Hoteliers dürfen sich freuen. Auch langfristig?
Georg Müller
20.08.2025
4 min.
Eine Jugendherberge für Zwickau: Warum es nicht vorwärtsgeht, und was eine Alternative wäre
Georgenschule, Gefängnis, GGZ - drei Kandidaten für eine Jugendherberge in Zwickau, aus denen nichts geworden ist.
Seit Jahren wird in Zwickau das Fehlen einer Jugendherberge beklagt. Warum das so ist und wie die Chancen für solch eine Herberge stehen - die „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.
Holger Weiß
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
Mehr Artikel