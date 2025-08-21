Wandertreffen im Erzgebirge: Übernachtung in Jugendherbergen auch ohne Mitgliedschaft möglich

Annaberg
Das Jugendherbergswerk Sachsen unterstützt das Treffen Eurorando im kommenden Jahr mit einer besonderen Aktion.
Im September 2026 wird die Region zwischen Fichtelberg und Keilberg Gastgeber des größten europäischen Wandertreffens Eurorando sein. Dabei werden Wanderbegeisterte aus Europa erwartet. Unterstützung erfährt die Veranstaltung vom Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH). Vom 15. September bis zum 5. Oktober 2026 sind demnach...
