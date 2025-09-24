Warum eine Stadt im Erzgebirge zwei Bäckereien in drei Monaten verliert

Die Konditorei Nestler schließt. Auch die Annaberger Backwaren haben ihre Filiale in Buchholz aufgegeben. Die Gründe dafür sind verschieden.

Der Ofen bleibt kalt, die Kuchenauslage leer. Die Bäckerei und Konditorei Nestler in Buchholz schließt Ende dieser Woche. Damit geht eine fast 90 Jahre lange Ära zu Ende. Mit seinen Torten, Eclairs und bunten Keksen war der Familienbetrieb eine Institution in Buchholz. Warum also jetzt das Aus?