Warum in der Annaberger Innenstadt die Zeit stillsteht

Annaberg
Die Zeiger an der Rathausuhr sind weg. Kein Läuten der Glocken im Turm. Stattdessen steht die Drehleiter der Buchholzer Feuerwehr am Markt. Doch was passiert an diesem Wahrzeichen der Kreisstadt?
Morgens halb neun in Annaberg-Buchholz. Oder schlägt es doch gleich zwölf? Das zumindest zeigen Stunden- und Minutenzeiger der großen Uhr im Rathausturm. Verwirrend. „Wir haben am Mittwochmorgen die Rathausuhr angehalten“, klärt Hauptamtsleiter Holger Trautmann auf. Aus gutem Grund. Wenig später wird der Marktbereich gesperrt. Kameraden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.