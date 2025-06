Warum mitten im Juni die Schneekönigin im Erzgebirge tanzt

Sechstklässler der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge tragen für ihren Wettbewerbsbeitrag sogar Mütze und Schal.

Mitten in der Stadt: Seit zwei Monaten arbeiten Sechstklässler der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge an ihrem Wettbewerbsbeitrag zum Märchenfilm-Festival in Annaberg-Buchholz. Sie kommen dabei ins Schwitzen – nicht nur, weil einige von ihnen am Montagnachmittag in Winterkleidung mit Mütze und Schal auf dem Annaberger Markt tanzten....