Er kommt vom Theater in Freiberg ins Theater nach Annaberg: Bariton Angus Simmons.
Er kommt vom Theater in Freiberg ins Theater nach Annaberg: Bariton Angus Simmons. Bild: Eckardt Mildner
Annaberg
Was macht ein Neuseeländer als Herzensbrecher im Erzgebirge?
Redakteur
Von Antje Flath
Mit „Don Giovanni“ bringt das Gesangsensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters am Samstag die erste Neuinszenierung der neuen Spielzeit auf die Bühne. In der Hauptrolle: ein ganz neues Gesicht.

Er ist neu im Gesangsensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz: Bariton Angus Simmons. Und der gebürtige Neuseeländer legt einen Einstand nach Maß hin. Er singt die Titelpartie in Mozarts Oper „Don Giovanni“ – den charismatischen Herzensbrecher, der über Leichen geht. Am Samstagabend ist Premiere.
