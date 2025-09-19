Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anlässlich 130 Jahre Schulgebäude am Landkreisgymnasium in Annaberg hat die elfte Klasse um Marleen Felber (r.) und Laura Kauffmann eine Zeitkapsel mit Fotos und Botschaften bestückt.
Anlässlich 130 Jahre Schulgebäude am Landkreisgymnasium in Annaberg hat die elfte Klasse um Marleen Felber (r.) und Laura Kauffmann eine Zeitkapsel mit Fotos und Botschaften bestückt. Bild: Schubert
Anlässlich 130 Jahre Schulgebäude am Landkreisgymnasium in Annaberg hat die elfte Klasse um Marleen Felber (r.) und Laura Kauffmann eine Zeitkapsel mit Fotos und Botschaften bestückt.
Anlässlich 130 Jahre Schulgebäude am Landkreisgymnasium in Annaberg hat die elfte Klasse um Marleen Felber (r.) und Laura Kauffmann eine Zeitkapsel mit Fotos und Botschaften bestückt. Bild: Schubert
Annaberg
Was Schüler im Erzgebirge in eine Zeitkapsel packen
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tanzende Lehrer und ein Koffer mit Erinnerungswert. Warum das Landkreisgymnasium „St. Annen“ in Annaberg einen Tag lang Kopf stand und wieso die Schule ihr 130-Jähriges feiert – obwohl sie schon 131 wird.

Der Duft frischer Waffeln liegt in der Luft. Überall im Schulhaus tönt Musik aus Bluetooth-Boxen, dazwischen hallt das Lachen von Schülern durch die Flure. Sonst machen die Lehrer Lautsprecherdurchsagen, an diesem Tag sind Kinderstimmen zu hören. Die Lehrer ernten unterdessen mit einem Flashmob, einer Überraschungs-Tanzaktion im Schulhof,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:49 Uhr
2 min.
Evangelische Kirche verstärkt Partnerschaft mit US-Kirche
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild)
Austauschprogramme, gemeinsame Besuche – wie zwei Kirchen aus Deutschland und den USA zusammen gegen Spaltung und für mehr Miteinander arbeiten wollen.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
12.09.2025
1 min.
Schule im Erzgebirge feiert Jubiläum
Vor 130 Jahren eröffnete an der Pestalozzistraße in Annaberg-Buchholz eine Schule. Heute ist es das Landkreis-Gymnasium St. Annen. Am Freitag ging es hoch her.
Natalie Süß
11.09.2025
3 min.
Vernissage läutet Jubiläum an Schule im Erzgebirge ein
Kunstlehrerin Silke Schön sowie die Schüler Frida Klöden, Lilly Häckel, Silas Strauß und Steve Uhlig zur Vernissage im Annaberger „Erzhammer“
Am Landkreis-Gymnasium Sankt Annen in Annaberg-Buchholz wird am Freitag auf 130 Jahre Schule im Wandel geblickt. Schon jetzt hat dazu eine besondere Ausstellung im „Erzhammer“ eröffnet.
Patrick Herrl
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Mehr Artikel