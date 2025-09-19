Was Schüler im Erzgebirge in eine Zeitkapsel packen

Annaberg
Tanzende Lehrer und ein Koffer mit Erinnerungswert. Warum das Landkreisgymnasium „St. Annen“ in Annaberg einen Tag lang Kopf stand und wieso die Schule ihr 130-Jähriges feiert – obwohl sie schon 131 wird.
Der Duft frischer Waffeln liegt in der Luft. Überall im Schulhaus tönt Musik aus Bluetooth-Boxen, dazwischen hallt das Lachen von Schülern durch die Flure. Sonst machen die Lehrer Lautsprecherdurchsagen, an diesem Tag sind Kinderstimmen zu hören. Die Lehrer ernten unterdessen mit einem Flashmob, einer Überraschungs-Tanzaktion im Schulhof,...
