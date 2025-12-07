Weihnachtsbaum-Verkauf im Erzgebirge: Preise, Tipps und Trends

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auszubildende Charlize Ludwig, Marktleiter Udo Schreiter und das weitere Team vom RHG-Markt in Annaberg-Buchholz haben derzeit alle Hände voll zu tun mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen.
Auszubildende Charlize Ludwig, Marktleiter Udo Schreiter und das weitere Team vom RHG-Markt in Annaberg-Buchholz haben derzeit alle Hände voll zu tun mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen. Bild: Sebastian Paul
Die Nordmanntanne ist und bleibt der Renner unter den Weihnachtsbäumen.
Die Nordmanntanne ist und bleibt der Renner unter den Weihnachtsbäumen. Bild: Sebastian Paul
Bei Andrea Oswald auf der Weihnachtsbaumplantage in Großrückerswalde können Kunden ihre Bäume selber schlagen.
Bei Andrea Oswald auf der Weihnachtsbaumplantage in Großrückerswalde können Kunden ihre Bäume selber schlagen. Bild: Patrick Herrl
Sebastian Hinkel aus Pobershau hat mit seinen Kindern Til und Ida aus dem Zöblitzer Forstrevier eine Nordmanntanne fürs heimische Wohnzimmer geholt.
Sebastian Hinkel aus Pobershau hat mit seinen Kindern Til und Ida aus dem Zöblitzer Forstrevier eine Nordmanntanne fürs heimische Wohnzimmer geholt. Bild: Kristian Hahn
Auf dem Christbaumhof Hubertushof Zwönitz brummt ebenfalls das Weihnachtsgeschäft. Auf dem 15 Hektar großen Hof können Kunden Weihnachtsbäume in ganz verschiedenen Größen kaufen.
Auf dem Christbaumhof Hubertushof Zwönitz brummt ebenfalls das Weihnachtsgeschäft. Auf dem 15 Hektar großen Hof können Kunden Weihnachtsbäume in ganz verschiedenen Größen kaufen. Bild: André März
Martin Barthel, seine Frau Mandy und ihre Söhne Hennig, Fiete und Bruno haben sich auf dem Hubertushof gemeinsam einen Baum ausgesucht. Ausgeben würde die Familie maximal 50 Euro.
Martin Barthel, seine Frau Mandy und ihre Söhne Hennig, Fiete und Bruno haben sich auf dem Hubertushof gemeinsam einen Baum ausgesucht. Ausgeben würde die Familie maximal 50 Euro. Bild: André März
Auszubildende Charlize Ludwig, Marktleiter Udo Schreiter und das weitere Team vom RHG-Markt in Annaberg-Buchholz haben derzeit alle Hände voll zu tun mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen.
Auszubildende Charlize Ludwig, Marktleiter Udo Schreiter und das weitere Team vom RHG-Markt in Annaberg-Buchholz haben derzeit alle Hände voll zu tun mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen. Bild: Sebastian Paul
Die Nordmanntanne ist und bleibt der Renner unter den Weihnachtsbäumen.
Die Nordmanntanne ist und bleibt der Renner unter den Weihnachtsbäumen. Bild: Sebastian Paul
Bei Andrea Oswald auf der Weihnachtsbaumplantage in Großrückerswalde können Kunden ihre Bäume selber schlagen.
Bei Andrea Oswald auf der Weihnachtsbaumplantage in Großrückerswalde können Kunden ihre Bäume selber schlagen. Bild: Patrick Herrl
Sebastian Hinkel aus Pobershau hat mit seinen Kindern Til und Ida aus dem Zöblitzer Forstrevier eine Nordmanntanne fürs heimische Wohnzimmer geholt.
Sebastian Hinkel aus Pobershau hat mit seinen Kindern Til und Ida aus dem Zöblitzer Forstrevier eine Nordmanntanne fürs heimische Wohnzimmer geholt. Bild: Kristian Hahn
Auf dem Christbaumhof Hubertushof Zwönitz brummt ebenfalls das Weihnachtsgeschäft. Auf dem 15 Hektar großen Hof können Kunden Weihnachtsbäume in ganz verschiedenen Größen kaufen.
Auf dem Christbaumhof Hubertushof Zwönitz brummt ebenfalls das Weihnachtsgeschäft. Auf dem 15 Hektar großen Hof können Kunden Weihnachtsbäume in ganz verschiedenen Größen kaufen. Bild: André März
Martin Barthel, seine Frau Mandy und ihre Söhne Hennig, Fiete und Bruno haben sich auf dem Hubertushof gemeinsam einen Baum ausgesucht. Ausgeben würde die Familie maximal 50 Euro.
Martin Barthel, seine Frau Mandy und ihre Söhne Hennig, Fiete und Bruno haben sich auf dem Hubertushof gemeinsam einen Baum ausgesucht. Ausgeben würde die Familie maximal 50 Euro. Bild: André März
Annaberg
Weihnachtsbaum-Verkauf im Erzgebirge: Preise, Tipps und Trends
Von Patrick Herrl, André März und Sebastian Paul
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hochkonjunktur herrscht derzeit bei den Händlern von Weihnachtsbäumen. Doch was kostet inzwischen ein Christbaum? Welche Art ist besonders beliebt? Und wie bleibt der Baum lange frisch? „Freie Presse“ hat sich in der Region umgehört.

Der Weihnachtsbaum ist in der Zeit um Heiligabend aus den Wohnzimmern der Erzgebirger nicht wegzudenken. Entsprechend herrscht Hochkonjunktur bei den Händlern. Die einen Kunden kaufen bereits geschnittene Christbäume. Für die anderen gehört es zur Tradition, den Baum selbst zu schlagen. Doch was kostet inzwischen ein Christbaum? Welche Art ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
26.09.2025
4 min.
Matcha trinken im Erzgebirge: Die besten Spots für Liebhaber des Trendgetränks
Im Eiscafé Ys in Schneeberg werden verschiedene Matcha-Varianten serviert. Im Bild zu sehen ist Mitarbeiterin Vivien Hofmann.
Grün, cremig, trendig: Matcha erfreut sich steigender Beliebtheit. Auch im Erzgebirge bieten inzwischen mehrere Geschäfte die Grüntee-Getränke an, ob klassisch heiß oder gekühlt. „Freie Presse“ nennt Spots in der Region.
unseren Redakteuren
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
Mehr Artikel