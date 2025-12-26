Weihnachtskinder im Erzgebirge: Josua und Finja legen in Annaberg nach

Kerzenlicht, Besinnlichkeit – und neues Leben: Während es in anderen Kreißsälen des Erzgebirges ruhig blieb, sorgte am Helios-Klinikum Aue das erste Weihnachtsbaby für einen besonderen Moment. Doch dabei blieb es nicht.

Im Helios-Klinikum Aue durfte sich das Kreißsaal-Team auch in diesem Jahr wieder über ein Weihnachtsbaby freuen. In den frühen Morgenstunden des 25. Dezember erblickte Leo das Licht der Welt. Mit 3310 Gramm bringt er beste Voraussetzungen für seinen Start ins Leben mit – und künftig einen Geburtstag, der Jahr für Jahr etwas Besonderes...