Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa

Annaberg
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Zugegeben, uns überrascht es nicht. Aber nächste Woche haben es die Annaberg-Buchholzer schriftlich: Der Annaberger Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten Europas. Die Auszeichnung "Excellent European Christmas Market" soll in wenigen Tagen übergeben werden.
