Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung. Bild: Ronny Küttner
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.

Zugegeben, uns überrascht es nicht. Aber nächste Woche haben es die Annaberg-Buchholzer schriftlich: Der Annaberger Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten Europas. Die Auszeichnung "Excellent European Christmas Market" soll in wenigen Tagen übergeben werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Baum für Annaberger Weihnachtsmarkt wird erwartet: Wahl fällt auf 22 Meter hohe Fichte
Der Annaberger Weihnachtsbaum kommt nächste Woche, hier ein Bild von 2024.
Nächste Woche soll der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt werden. Es wird noch mehr aufgebaut.
Annett Honscha
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12.11.2025
3 min.
Neu im Rathaus in Annaberg: Auf Weihnachtsmarkt und Kät gibt künftig eine Frau den Ton an
Sie managt jetzt Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt in Annaberg: Maria Thiele.
Rund sieben Monate ist die Stelle des Veranstaltungsmanagers in Annaberg-Buchholz unbesetzt gewesen. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin. Sie war bisher allerdings eher in sportlicher Mission unterwegs.
Antje Flath
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
13.11.2025
1 min.
Abrissbirne soll Schandfleck in Stadt im Erzgebirge beseitigen – für Parkplätze
Der Schandfleck an der Hauptstraße in Thalheim soll abgerissen werden – hier entstehen Parkplätze.
In Kürze soll das alte, marode Gebäude an der Hauptstraße in Thalheim verschwinden. Was kostet das Vorhaben?
Jan Oechsner
Mehr Artikel