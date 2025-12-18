MENÜ
Beim Weihnachtsreggae in der Alten Brauerei geht die Post ab – hier bei einer früheren Auflage.
Beim Weihnachtsreggae in der Alten Brauerei geht die Post ab – hier bei einer früheren Auflage. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Annaberg
Weihnachtsreggae im Erzgebirge: Rausch aus Sound, Schweiß und Spielfreude
Redakteur
Von Holk Dohle
Das Soziokulturelle Zentrum Alte Brauerei in Annaberg lädt zum Weihnachtsreggae ein. Mit „Rude HiFi & The Toadville Rockers“ und der „Skatacombo“ wird es laut.

Zum Weihnachtsreggae lädt das Soziokulturelle Zentrum in Annaberg-Buchholz ein. Am Freitag, 26. Dezember, geben sich „Rude HiFi & The Toadville Rockers“ in der Alten Brauerei die Ehre. Mit dabei ist auch die „Skatacombo“ aus Jena, die seit Jahren Ska-Punk spielt, wie er sein muss: laut, wild und mit fetten Bläsern. „Offbeat-Grooves...
