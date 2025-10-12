Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Baustelle sorgt auf der B 95 im Erzgebirge für Behinderungen.
Eine Baustelle sorgt auf der B 95 im Erzgebirge für Behinderungen. Bild: Symbolfoto/v-zwoelf – stock.adobe.com
Eine Baustelle sorgt auf der B 95 im Erzgebirge für Behinderungen.
Eine Baustelle sorgt auf der B 95 im Erzgebirge für Behinderungen. Bild: Symbolfoto/v-zwoelf – stock.adobe.com
Annaberg
Weitere Baustelle auf der B 95 im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für circa einen Monat kommt es von Montag an vor den Toren von Annaberg-Buchholz zu einer Verkehrseinschränkung. Woran das liegt.

Autofahrer im Erzgebirge müssen sich auf eine weitere über mehrere Wochen geltende Einschränkung einstellen. Betroffen ist mit der Bundesstraße 95 erneut eine der Hauptverkehrsadern durch die hiesige Region. Laut Benjamin Kaden, dem Sachgebietsleiter Verkehrslenkung im Landratsamt, wird die B 95 von Montag an in der Ortslage Schönfeld –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
14:52 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Brücke wird abgerissen und neu gebaut
Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt weitere Verkehrseinschränkungen an.
Die Arbeiten an der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verzögern sich. Darüber hinaus kündigt die Stadt eine weitere Vollsperrung an.
Babette Zaumseil
31.08.2025
1 min.
Kurzzeitige Fahrbahneinschränkung auf wichtiger Straße im Erzgebirge
In Annaberg-Buchholz kommt es zu Verkehrseinschränkungen.
Am Montag wird es auf der Bundesstraße 101 in Annaberg-Buchholz zu Behinderungen kommen. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.
Caspar Leder
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel