Weitere Baustelle auf der B 95 im Erzgebirge

Annaberg
Für circa einen Monat kommt es von Montag an vor den Toren von Annaberg-Buchholz zu einer Verkehrseinschränkung. Woran das liegt.
Autofahrer im Erzgebirge müssen sich auf eine weitere über mehrere Wochen geltende Einschränkung einstellen. Betroffen ist mit der Bundesstraße 95 erneut eine der Hauptverkehrsadern durch die hiesige Region. Laut Benjamin Kaden, dem Sachgebietsleiter Verkehrslenkung im Landratsamt, wird die B 95 von Montag an in der Ortslage Schönfeld –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.