Weitere Vollsperrungen im Erzgebirge

Die Verkehrslage im Erzgebirge spitzt sich weiter zu. Die Behörden kündigen drei weitere Vollsperrungen an. Ab Mittwoch wird die B 95 in Thum gesperrt. Im Bereich zwischen den Hausnummern 42 und 53 soll die Fahrbahn erneuert werden, teilt Rosalie Stephan vom zuständigen Landesamt mit. In Richtung Chemnitz erfolgt die Umleitung über Jahnsbach,...