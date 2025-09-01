Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind

Annaberg
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Autofahrer in den kommenden Tagen und Wochen wieder mit Behinderungen oder Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, erklärt die „Freie Presse“.
Annaberg-Buchholz: Vollsperrung Große Kirchgasse in mehreren Abschnitten: 1. Bauabschnitt erstreckt sich vom Markt bis Untere Badergasse bis voraussichtlich 31. Oktober.
