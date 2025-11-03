Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind

Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Autofahrer in den kommenden Tagen und Wochen wieder mit Behinderungen oder Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, erklärt die „Freie Presse“.

Annaberg-Buchholz: Vollsperrung der Wilischstraße wegen umfangreichen Sicherungsarbeiten bei der Abteufung eines Schachtes bis 28. November.