Weltmeisterschaft und Weltrekord am Fichtelberg: Erinnerungen an eine im Erzgebirge fast vergessene Sportart

Sonntag ist es so weit. In Oberwiesenthal steigt der 108. Skifasching. Was viele nicht wissen: Vor knapp 35 Jahren fand im Zuge der Gaudi ein besonderes Wintersportereignis statt – mit 20.000 Zuschauern.

Die Bilder sind fast verblasst und nur Insidern noch präsent: Vor knapp 35 Jahren wurde Oberwiesenthal zum Hotspot einer damals außergewöhnlichen Weltmeisterschaft. Die Skibob-Weltmeisterschaften für Schüler, Jugendliche und Senioren fanden erstmals im Osten Deutschlands statt – ein spektakuläres Ereignis, das 20.000 Zuschauer anlockte und... Die Bilder sind fast verblasst und nur Insidern noch präsent: Vor knapp 35 Jahren wurde Oberwiesenthal zum Hotspot einer damals außergewöhnlichen Weltmeisterschaft. Die Skibob-Weltmeisterschaften für Schüler, Jugendliche und Senioren fanden erstmals im Osten Deutschlands statt – ein spektakuläres Ereignis, das 20.000 Zuschauer anlockte und...