  • Weltmeisterschaft und Weltrekord am Fichtelberg: Erinnerungen an eine im Erzgebirge fast vergessene Sportart

Erstmals im Osten Deutschlands war Oberwiesenthal kurz nach der Wende Austragungsort der Skibob-Weltmeisterschaft.
Erstmals im Osten Deutschlands war Oberwiesenthal kurz nach der Wende Austragungsort der Skibob-Weltmeisterschaft. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Gerhard Lenhard aus Bärenstein gehört zu den Gründern des Skibobsports im Erzgebirge.
Gerhard Lenhard aus Bärenstein gehört zu den Gründern des Skibobsports im Erzgebirge. Bild: Thomas Fritzsch
Auch die „Freie Presse“ berichtete 1992 von der Skibob-WM und dem Weltrekord.
Auch die „Freie Presse“ berichtete 1992 von der Skibob-WM und dem Weltrekord. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Weltmeisterschaft und Weltrekord am Fichtelberg: Erinnerungen an eine im Erzgebirge fast vergessene Sportart
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sonntag ist es so weit. In Oberwiesenthal steigt der 108. Skifasching. Was viele nicht wissen: Vor knapp 35 Jahren fand im Zuge der Gaudi ein besonderes Wintersportereignis statt – mit 20.000 Zuschauern.

Die Bilder sind fast verblasst und nur Insidern noch präsent: Vor knapp 35 Jahren wurde Oberwiesenthal zum Hotspot einer damals außergewöhnlichen Weltmeisterschaft. Die Skibob-Weltmeisterschaften für Schüler, Jugendliche und Senioren fanden erstmals im Osten Deutschlands statt – ein spektakuläres Ereignis, das 20.000 Zuschauer anlockte und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
