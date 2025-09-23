Wenn ein Mensch geht, bevor er richtig da ist: Diakonie Erzgebirge zeigt Doku zu Sternenkindern

Eltern, die ein Kind vor, während oder kurz nach der Schwangerschaft verlieren, igeln sich oft ein. So die Erfahrung hiesiger Berater, die deshalb ein Netzwerk gegründet haben und ins Kino einladen.

Sie ist nicht selbst betroffen, schickt Alina Cyranek voraus. Doch es gibt ein Thema, das macht sie betroffen: die Sternenkinder. Denn Eltern, die ein Kind noch vor der Geburt oder kurz danach verloren haben, sprechen selten über diesen Verlust. „Dabei ist es ein schwerer Verlust, mit dem niemand allein bleiben muss“, sagt die 46-jährige... Sie ist nicht selbst betroffen, schickt Alina Cyranek voraus. Doch es gibt ein Thema, das macht sie betroffen: die Sternenkinder. Denn Eltern, die ein Kind noch vor der Geburt oder kurz danach verloren haben, sprechen selten über diesen Verlust. „Dabei ist es ein schwerer Verlust, mit dem niemand allein bleiben muss“, sagt die 46-jährige...