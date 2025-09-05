Wenn Kinder trauern: Malteser in Annaberg bieten Hilfe an

Vor sechs Jahren hat der Verein das Angebot des Kindertrauertreffs im Erzgebirgskreis ins Leben gerufen. Seither verzeichnen die Ehrenamtler eine stetig steigende Nachfrage.

Wenn der große Bruder plötzlich nicht mehr da ist. Wenn die kleine Schwester den Kampf gegen ihre Krankheit verloren hat. Wenn die Eltern einen Unfall nicht überlebt haben. Wenn Kinder trauern, gehören Schmerz und Hilflosigkeit dazu, Wut und Enttäuschung. Seit etwa sechs Jahren begleiten die Malteser in Annaberg Kinder im Alter von sechs bis...