Seit sechs Jahren gibt es regelmäßig den Kindertrauertreff der Malteser in Annaberg.
Seit sechs Jahren gibt es regelmäßig den Kindertrauertreff der Malteser in Annaberg. Bild: Sebastian Paul
Seit sechs Jahren gibt es regelmäßig den Kindertrauertreff der Malteser in Annaberg.
Seit sechs Jahren gibt es regelmäßig den Kindertrauertreff der Malteser in Annaberg. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Wenn Kinder trauern: Malteser in Annaberg bieten Hilfe an
Redakteur
Von Antje Flath
0:00 Anhören

Vor sechs Jahren hat der Verein das Angebot des Kindertrauertreffs im Erzgebirgskreis ins Leben gerufen. Seither verzeichnen die Ehrenamtler eine stetig steigende Nachfrage.

Wenn der große Bruder plötzlich nicht mehr da ist. Wenn die kleine Schwester den Kampf gegen ihre Krankheit verloren hat. Wenn die Eltern einen Unfall nicht überlebt haben. Wenn Kinder trauern, gehören Schmerz und Hilflosigkeit dazu, Wut und Enttäuschung. Seit etwa sechs Jahren begleiten die Malteser in Annaberg Kinder im Alter von sechs bis...
