Die deutsch-japanische Geigerin Yuki Manuela Janke kommt ins Erzgebirge.
Die deutsch-japanische Geigerin Yuki Manuela Janke kommt ins Erzgebirge. Bild: Peter Adamik
Die deutsch-japanische Geigerin Yuki Manuela Janke kommt ins Erzgebirge.
Die deutsch-japanische Geigerin Yuki Manuela Janke kommt ins Erzgebirge. Bild: Peter Adamik
Annaberg
Werke von Mozart, Prokofjew und Sibelius im Erzgebirge zu hören
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt alle Liebhaber der klassischen Musik zum 1. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2025/26 ein. Das Sinfonieorchester gastiert in Aue und in Annaberg-Buchholz.

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt alle Liebhaber der klassischen Musik zum 1. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2025/26 ein. Am Samstag, 13. September, gastiert das Sinfonieorchester im Kulturhaus Aue und am Montag, 15. September, im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Konzertbeginn ist jeweils 19.30 Uhr.
