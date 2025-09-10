Werke von Mozart, Prokofjew und Sibelius im Erzgebirge zu hören

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt alle Liebhaber der klassischen Musik zum 1. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2025/26 ein. Am Samstag, 13. September, gastiert das Sinfonieorchester im Kulturhaus Aue und am Montag, 15. September, im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Konzertbeginn ist jeweils 19.30 Uhr.