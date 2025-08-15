Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei

Annaberg
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
3Ziel erreicht: Wie geplant ist die auch für den Schülerverkehr wichtige Ortsverbindung zwischen Elterlein und Hermannsdorf pünktlich zum Schuljahresstart wieder freigegeben worden. Zuvor war die Straße im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf wegen Sanierungsarbeiten wochenlang gesperrt. Was Autofahrer besonders freuen dürfte: Das...
