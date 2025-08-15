Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf. Bild: Kjell Riedel
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.

3Ziel erreicht: Wie geplant ist die auch für den Schülerverkehr wichtige Ortsverbindung zwischen Elterlein und Hermannsdorf pünktlich zum Schuljahresstart wieder freigegeben worden. Zuvor war die Straße im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf wegen Sanierungsarbeiten wochenlang gesperrt. Was Autofahrer besonders freuen dürfte: Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
2 min.
Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. (Symbolbild)
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
16.08.2025
4 min.
Betriebe im Erzgebirge suchen händeringend nach Fachkräften – und gehen ungewöhnliche Wege
Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente.
After-Work-Party im Seniorenpflegeheim, Azubi-Bus vor die Haustür, Simson auf Firmenkosten: Unternehmen aus dem Erzgebirge begegnen dem Fachkräftemangel auf kreative Weise.
Georg Müller
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09.07.2025
2 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge über die Sommerferien gesperrt
Die Baustelle am Ortseingang von Hermannsdorf aus Richtung Elterlein.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf wird ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert. Dabei soll auch eine Engstelle verschwinden.
Kjell Riedel
Mehr Artikel