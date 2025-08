Wie 100 Freiwillige im Erzgebirge ein dreitägiges Fest stemmen

Im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Cunersdorf wird am Wochenende das Waldfest gefeiert. Organisiert wird das Ganze ausschließlich von einheimischen Vereinen. Was Besuchern geboten wird.

Das Waldfest in Cunersdorf feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. So berichten es jedenfalls die Mitglieder des Heimatvereins aus Cunersdorf, unter dessen Schirmherrschaft das Fest am Wochenende stattfindet. „Einer langen Tradition folgend finden seit 1995 an der Waldbühne in Cunersdorf wieder Feste statt“, sagt Frank Stock, der Vorsitzende des...