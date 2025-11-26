Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg

Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los. Bild: Katrin Kablau
Eine der von Autos zerstörten Loipen am Fichtelberg.
Eine der von Autos zerstörten Loipen am Fichtelberg. Bild: Bundesstützpunkt Oberwiesenthal
Auch in diesem Bereich haben sich die ungebetenen Gäste ausgetobt.
Auch in diesem Bereich haben sich die ungebetenen Gäste ausgetobt. Bild: Bundesstützpunkt Oberwiesenthal
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los. Bild: Katrin Kablau
Eine der von Autos zerstörten Loipen am Fichtelberg.
Eine der von Autos zerstörten Loipen am Fichtelberg. Bild: Bundesstützpunkt Oberwiesenthal
Auch in diesem Bereich haben sich die ungebetenen Gäste ausgetobt.
Auch in diesem Bereich haben sich die ungebetenen Gäste ausgetobt. Bild: Bundesstützpunkt Oberwiesenthal
Annaberg
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Von Katrin Kablau und Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.

Eigentlich freuen sich die Oberwiesenthaler über Schnee. Doch was sich seit dem jüngsten Wintereinbruch am Fichtelberg abspielt, macht viele wütend.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
23.11.2025
4 min.
Illegales Driften am Fichtelberg nimmt überhand
Sie verabreden sich, um ihre Autos und sich selbst zu testen. Doch ist das wirklich nur Fahrspaß?
Der Fichtelberg ist seit Jahren ein Hotspot der Drifter. Sie verabreden sich übers Internet – deutschlandweit. Am Wochenende erreichte das Driften jedoch eine neue Dimension. Hilft eine Petition auf der Suche nach einer akzeptablen Lösung?
Katrin Kablau und Kjell Riedel
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
02.10.2025
2 min.
„Wir lassen uns nicht einschüchtern“ – Unbekannte zerstören Parkautomaten am Fichtelberg
Der Parkautomat auf dem Platz an der Skiarena wurde komplett zerstört.
Der Angriff erfolgte in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz an der Skiarena. Der Bürgermeister von Oberwiesenthal sieht einen Zusammenhang mit einem Bericht über die geplante private Bewirtschaftung des P12.
Kjell Riedel
Mehr Artikel