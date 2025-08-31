Wie fanden Erzgebirger den neuen Erzgebirgskrimi?

Bei Bauarbeiten wird eine Leiche ausgegraben, die dort wohl schon Jahrzehnte lag, ein Mann hat sich scheinbar erhängt, und der Kommissar befindet sich in Lebensgefahr. Ein Erzgebirgskrimi, der es in sich hat.

Düster ist er, der Erzgebirgskrimi Nummer 13. Schon vor der Ausstrahlung im ZDF am Samstagabend fand sich in einschlägigen Foren, dass „Über die Grenze" die gelungenste sei. Jetzt steht er sogar für den Jupiter-Award zur Auswahl. Was sagen die Erzgebirger zum Krimi, der vor einem Jahr in und um Altenberg gedreht worden war?