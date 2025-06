Wie Kunst aus dem Baskenland ins Erzgebirge kommt

Eine internationale Vernetzung von Künstlern und Forschenden soll die „Makers United“ sein. Zwei Spanierinnen waren deswegen eine Woche lang in Annaberg-Buchholz. Mit großen Buchstaben und Stickgarn.

Eine Woche lang waren Edurne Herrán und Nerea Lekuona zu Gast in Annaberg-Buchholz. Die zwei Spanierinnen gehören dem Projekt „Makers United“ an, welches im Juni in Chemnitz gastiert und dort verschiedene internationale Künstler und Forscher miteinander vernetzt. Dazu haben sich insgesamt 50 Menschen an 21 Orten miteinander verknüpft und...